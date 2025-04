La dueña del chiringuito de la playa donde se fotografió en bikini a la princesa Leonor, habla sobre lo ocurrido: "La foto la hubiese sacado yo"

Todos los medios, programas e informativos trataron el miércoles la información en sus distintas ediciones. La fotografía de la princesa Leonor en bikini, disfrutando de un momento de descanso en una playa de Montevideo, capital de Uruguay, fue para muchos la noticia del día.

Paola es la propietaria del chiringuito situado a pie de playa elegido por parte de la tripulación del 'Juan Sebastián de Elcano' para relajarse una mañana de descanso de sus responsabilidades en el Buque Escuela de la Armada Española. La mujer cuenta que a primera hora de la mañana recibió la visita de una persona interesada en conocer el establecimiento, y después de enseñárselo, este hombre le comunicó que volvería más tarde, acompañado por un grupo de jóvenes: "Daba la sensación de turista".

Su cliente más 'real'

Cuando llegó el grupo de "alrededor de 14 o 15" personas, entre las que se encontraba Leonor, les atendió como a cualquier otro grupo de turistas: "La mayoría eran chicos, todos bien bonitos, de la misma edad".

Paola ha afirmado que le llamaron la atención la tranquilidad y el acento del grupo, pero nada más allá. Cuando el periodista Miquel Valls le pregunta si reconoció a Leonor, ella daba una divertida contestación: "No, no tenía ni idea. Si no, la foto la hubiese hecho yo", bromeaba Paola, sabiendo que por ella se había pagado una elevadísima suma económica.

"Empezaron a llegar los chicos, y llegaron ella y dos muchachas más. Para mí eran dos muchachas más", decía Paola. Más tarde se podía deducir, por lo explicado además por Pilar Vidal, que tanto el hombre que apareció por allí en primer lugar como las otras chicas formarían parte del equipo de seguridad personal de la princesa¨: "Se sentaron en una mesa a parte".

"Nos dijeron que bajaron de un crucero"

Aunque el grupo habría insinuado que estarían de visita con un crucero, la manera en que se comportaban resultó ciertamente sospechosa a Paola, ya que su actitud "no era la de gente feliz que baja de un crucero".

Según ella se comportaban de una forma muy comedida, igual fruto de la disciplina militar: "Eran muy ordenados, muy tranquilos. Tomaron tres cervezas y se veían chicos muy en orden para bajar de un crucero. La gente que baja de un crucero es como más dicharachera, como de fiesta".

