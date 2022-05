Se disparan los precios de las comuniones: Esto es lo que te vas a gastar si celebras el evento

Este año celebraciones como las comuniones recuperan la normalidad después de las restricciones Covid. Miles de familias se preparan para esta fecha con ganas de recuperar el tiempo perdido y poder celebrar sin cortapisas. En un panorama de inflación general este tipo de eventos ascienden su factura tradicional.

El vestuario es una de las partidas a las que más gasto se destina. De media de gasto del vestuario de una comunión asciende a 900 euros. Un vestido de comunión cuesta de media unos 690 euros, los zapatos 86, las medias 24 euros, el tocado 68 y la ropa interior 32. Se trata de una cifra a la que hay que sumarle el menú nupcial de los invitados al banquete.

Visitamos una tienda de trajes de Comunión en Madrid. En el establecimiento cuentan que en los últimos meses han subido todo: proveedores, telas y transportes. Este año no ha subido los precios pero el año que viene reconocen que se verá obligada a subirlos. Confeccionar el vestido ha subido en el último año un 25%.

Cuenta una madre que aunque se mira el bolsillo después de 2 años sin poder estar apenas juntos se hace la vista gorda. "Haces lo que sea por los niños y por su momento y por nuestro momento también porque estamos todos juntos".

Señala el psiquiatra forense José Cabrera que está asombrado por la capacidad de resiliencia de los españoles. "Dentro de poco habrá muchos ateos y habrá muchas menos comuniones aunque ahora está de moda ser ateo y hacer la primera comunión. Esto de ponerse un traje e invitar a 150 personas me parece una chorrada, lo importante es la iniciación espiritual", señala.

Cree el doctor que los políticos no nos han preparado para la crisis económica que viene "porque primero no se han preparado ellos mismos para ser personas decentes y no tienen capacidad para preparar a nadie porque desinforman, mienten y vivimos los ciudadanos en un mundo de imposibilidad de encontrar el bien y el mal. Todo puede ser bueno y todo puede ser malo".