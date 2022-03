Dimitry, el ucraniano de 23 años que vivía en Murcia y ha vuelto a su país por la guerra: "Estoy dispuesto a morir"

Dimitry reside en Murcia y trabaja en una empresa de construcción. Este joven de 23 años ha regresado a su Ucrania natal para defender su ciudad tras la invasión de Rusia de la que hoy se cumplen 8 días. Cuando escuchó que Rusia había invadido Ucrania no se lo pensó dos veces y dejó su vida en Murcia para defender su patria.

"Quise volver para proteger a mi familia y mi ciudad", señala. Cuenta que la pasada noche las fuerzas rusas han bombardeado su ciudad y han destruido 10 casas dejando al menos 4 muertos y 16 heridos.

Se encuentra en la ciudad en la que creció defendiendo el territorio. La pasada noche no ha dormido y planea ir a su casa a descansar un poco para volver a las calles ante la amenaza rusa.

Forma parte de un grupo de unas 10 personas. Cuentan con armamento, "no mucho", unas cuantas pistolas y granadas para plantar cara a la amenaza de Putin.

Su padre quiere que él regrese a España pero en Ucrania está su madre, su hermana y el resto de familia. "Yo no me puedo quedar en España. Esta es mi misión, aquí está mi familia". Dimitry tiene 23 años y no duda en afirmar que está dispuesto a morir para defender a su país.

