Las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania en la exportación de gas que afectarán a España

Hay países que dependen en su totalidad de Rusia y otros como Alemania, Italia, Polonia e, incluso, Francia, tienen una enorme dependencia. España no. España importa de Rusia entre el 8 y 10% del gas que consume. El resto lo importamos.

Por dos vías. La primera es por mar: en unos barcos que traen el gas licuado y en unas plantas costeras lo regasificamos. Somos el país europeo con más plantas de este tipo: 7.

La otra vía de importación es desde Argelia, por dos gasoductos: uno que llegaba a Cádiz, cerrado a finales de octubre por las tensiones entre Marruecos y Argelia; y el todavía activo, que llega a Almería. Es decir, España podría ser una solución al desabastecimiento de gas ruso en Europa si llegase más gas desde Argelia y llegasen más barcos con gas licuado. Pero, ¿Cuál es el problema?

Primero, que Italia está negociando con Argelia que el gas extra que envíe a Europa lo haga por Italia y no a través de España. Segundo problema, España no tiene una estructura suficiente para “exportar” gas a Europa: sólo lo hace a través de dos conductos desde País vasco y Navarra. Tendríamos más capacidad si hace tres años no se hubiera interrumpido la construcción del MIDCAT, un tercer gaseoducto para enviar gas a Europa a través de Francia.

