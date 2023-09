El agotador día a día de Rodolfo Sancho en Tailandia: "Ha venido con ganas de trabajar por su hijo"

Rodolfo Sancho no para de trabajar desde que ha llegado a Tailandia a visitar a su hijo a la cárcel de Koh Samui. El joven permanece en prisión a la espera de que se celebre el juicio por el asesinato del cirujano plástico Edwin Arrieta.

Sancho visita cada mañana a su hijo en la cárcel de Koh Samui acompañado de su abogado, Marcos García Montes. La familia Sancho tiene que hacer frente a un gran desembolso económico para mantener los gastos de la estancia en prisión de Daniel. Por un lado gastan 400 euros al mes en concepto de peculio para la cárcel. Eso sumado a los gastos de representación legal que podrían ser de 100.000 euros.

La estancia de Daniel Sancho en la isla, según fuentes de la zona, se está desarrollando en una villa de lujo, y solo esta semana habría ascendido a los 1.000 euros. Otro montante inesperado puede producirse si la familia Arrieta solicita una indemnización a Daniel Sancho por los daños ocasionados. Esta podría ascender al medio millón de euros.

Rodolfo Sancho pide prudencia a la prensa española a la hora de hablar de las cárceles tailandesas

Jordi Martín es un periodista español afincado en Tailandia que está siguiendo muy de cerca el caso. Cuenta que para Rodolfo Sancho está resultando agotador un día a día lleno de trámites. "Mismamente el día de ayer fue dos veces a la Fiscalía acompañado de la asesora legal que le hace de traductora. De allí se fue a un locutorio donde le fotocopiaron todo el sumario", relata.

En un primer momento Rodolfo Sancho atendió a los medios para decir que afrontaba esta situación como un reto y no como una desgracia. Además pidió a los medios que no hablaran mal de las cárceles de Tailandia, porque no tenían nada que envidiar a las españolas. Posteriormente volvió a hablar para la prensa disculpándose si en su primera intervención se había mostrado chulesco o altivo y explicó que tan solo se trataba de un mecanismo de defensa. En todo momento ha querido mantener al margen las cuestiones de carácter personal y no ha contado ni cómo se encuentra su hijo ni el contenido de sus conversaciones.