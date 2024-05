Los detalles de la boda de Baltasar Garzón y Dolores Delgado, por la invitada Elisa Beni

La semana pasada, previa al enlace, para la novia no habría sido para nada tranquila, y sí relativamente convulsa, y es que el Tribunal Supremoanublaba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de Memoria democrática. Aun así la celebración tuvo lugar.

No son demasiados los detalles que se han conocido de la boda de Dolores Delgado, ex fiscal General del Estado y ex ministra de Justicia, y Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional, que se celebraba en la tarde del pasado sábado. Aunque algunos de los presentes sí han desvelado que se habría tratado de una celebración muy "andaluza y judicial".

El enlace tenía lugar después de 30 años de relación y no se habría escatimado en gastos para celebrar la ocasión. Uno de los momentos estrella era un espectáculo de caballos que corría a cargo de la escuela de Alta Doma, de Jerez; llegando la novia flanqueada por corceles de pura raza española.

Todo el evento tuvo lugar en la finca que el torero retirado, Enrique Ponce, tiene en la provincia de Jaén. Tanto él como su pareja, AnaSoria, estaban también invitados a la ceremonia.

"Flamenco y jamón del bueno"

Elisa Beni, periodista de Espejo Público, confirmaba que la celebración contaba con mucho toque y participación andaluza. Al espectáculo ecuestre se le sumaban el flamenco (hasta bien entrada la noche) y productos gastronómicos de Andalucía como el atún de almadraba, gazpacho y ajo blanco, así como el jamón ibérico en abundancia. En cuanto a las actuaciones musicales destacaron la del cantante Alex Ortiz, que interpretaba la canción 'Las 13 rosas', otra de Miguel Poveda, y que también contó con una banda de mariachis.

Ambiente judicial

La periodista cuenta cómo al evento acudieron numerosas e importantes personalidades del mundo del panorama judicial, como el fiscal argentino, Luis Moreno Ocampo, primer fiscal de la Corte Penal Internacional.

"Había mucha gente conocida, pero no son personas del corazón", explicaba Elisa Beni, que también aseguraba haber sentido sorpresa por la elevada expectación generada en torno a este enlace, al no pertenecer ninguno de la pareja ni apenas de los invitados al "mundo rosa".

No sólo porque muchos de las amistades invitadas provenían del mundo organismos de la justicia, sino porque los hijos de ambos simularon la celebración de un juicio. En este supuesto proceso los hijos de cada cual alegaban por ambas partes la idoneidad del uno para el otro, proponía a los invitados como improvisado jurado, y que dio paso a un veredicto de matrimonio.

También numerosos rostros muy relevantes de la política acudieron al enlace, como fue el caso de Carmen Calvo, también exministra y actual presidente del Consejo de Estado. Muchas otras personalidades que no pudieron asistir por motivos de agenda, enviaban vídeos de felicitación, como era el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o las ministras YolandaDíaz, María Jesús Montero, o Margarita Robles.