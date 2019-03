Desvelamos las once palabras que imputan al amigo de Morate

EXCLUSIVA

Ya ha declarado ante el juez, Alexander, el amigo rumano de Sergio Morate. En Espejo Público desvelamos la versión del supuesto cómplice de Sergio Morate y que según afirmó en sus declaraciones: "Sergio no me dijo que las había matado". Pero Alexander está imputado por once palabras a las que hemos tenido acceso: "La he liado gorda. La he cagado. Tengo aquí a Marina".