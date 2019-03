Destituido por el Arzobispado el polémico sacerdote de Albal

La versión oficial de la Iglesia es que se trata de "un cambio habitual de destino" para justificar la destitución del polémico párroco de las localidades de Albal y Benifarrel. José Vicente Olmos se ha visto envuelto en los últimos tiempos en numerosos escándalos que vlos han relacionado desde frecuentar "malas compañías" a verse envuelto en un oscuro suceso con una brutal paliza a una anciana de por medio.

La población de la localidad se encuentra dividida entre los que están a favor de esta destitución y os que no la acaban de entender. El alcalde de la localidad, que había pedido en el mes de agosto ya su destitución, ha mostrado en Espejo Público su satisfacción. "Lo lamentable no es que este señor haya sido destituido o no es que el Ayuntamiento haya tenido que dedicar sus esfuerzos a solucionar este tema".