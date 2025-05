Desprotegidas frente al acoso: "Todas las que hemos denunciado hemos acabado en la calle"

La capitán Cebollero ha sido destituida después de 30 años en el Ejército. Está incapacitada psicológicamente para el desarrollo de su carrera. La capitán ya es simplemente Lourdes, una mujer en lucha. “Denunciar ante la UPA se convirtió en una masacre”, sostiene indignada. La UPA es la Unidad de Protección contra el Acoso dentro de las Fuerzas Armadas.

“Podía entrar un señor cuando yo salía de la ducha en pelotas”

Nos remontamos tres años atrás: “en el vestuario donde nos cambiábamos seis mujeres militares los hombres entraban libremente mientras nosotras nos estábamos duchando o haciendo nuestras necesidades”. Todo comenzó cuando sus vestuarios empezaron a servir también como aparcamiento de bicicletas: “podía entrar un hombre a coger una bici. Y cuando yo podría salir de la ducha en pelotas no puede entrar un señor”. Aunque la denuncia ante la UPA no prosperó, fue ella quien estuvo a punto de ir a prisión: “me encuentro con que me llaman del juzgado penal militar y me dicen que estoy imputada por delitos de injurias, calumnias e insulto a un superior”. La ex capitán asegura que esos superiores fueron informados de su denuncia aunque ésta no saliera adelante, dando así lugar a represalias.

“Todas hemos sido catalogadas psicológicamente de inadaptadas”

Lourdes ha elevado su denuncia ente el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo: “todas las mujeres que han pasado por una situación de denuncias ante la UPA han acabado en la calle. Todas hemos sido catalogadas psicológicamente de inadaptadas. ¿Qué confidencialidad puede existir si antes de proceder contra el presunto acosador ya se le ha dado a él la denuncia y la identidad de la mujer que va a denunciar?”.

“Me llamaban inútil, que lo único que hacía bien era limpiar”

Deborah también ha abandonado el Ejército esta misma semana. Denunció a un superior por abuso de índole sexual. Éste fue condenado y ahí empezó su calvario: “cuando salió la sentencia se me cayó todo encima. Un acoso tremendo, se puso mi palabra en duda, me llamaban inútil, me decían que lo único que hacía bien era limpiar”. Tampoco se vio protegida por la Unidad contra el acoso: “conozco más casos cercanos. Llaman a la UPA y ésta no las apoya”. Para Lourdes, esta Unidad es una trampa para las mujeres: “la mujer militar muere económica, psicológica y profesionalmente sin ningún tipo de protección de una UPA que fue creada para eso”.

