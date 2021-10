La desesperación de Verónica: "Vivo en una bolsa de basura desde que empezó el volcán"

Verónica se encontraba en Madrid con sus hijas universitarias cuando el volcán de La Palma (Canarias) entró en erupción el pasado 19 de septiembre. La zona de La Laguna donde ella vive fue desalojada. Su marido sacó rápidamente las 4 cosas que pudo y fueron a casa de su padre cuando su casa fue arrasada.

Fueron desalojados por segunda vez de la casa de su padre. Ahora mismo la casa de su progenitor está cercada por la lava y viven en la casa de una amiga, junto a otras 6 personas.

Recuerda que estando en Madrid vivió un ataque de ansiedad al enterarse de la erupción del volcán porque no tenía billete para volver a La Palma y lo tuvo que cambiar en el momento. "Pude llegar y sacar más cosas. Yo tenía el presentimiento de que la lava llegaba a La Laguna y mi casa fue arrasada justo un mes después, el 19 de octubre", cuenta.

Actualmente está de baja laboral porque se encuentra muy mal de ánimo: "Vivo en una bolsa de basura, no encuentro nada, no sé ni lo que saqué ni lo que no saqué". Cruz Roja les está ayudando con dinero, ropa, alimentos y artículos para el hogar.

