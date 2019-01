La desesperación de la madre de Lucía Vivar tras el rescate de Julen: "A la muerte de mi hija no se le dio importancia"

Almudena Hidalgo, la madre de Lucía Vivar, se siente agradecida como millones de españoles a los esfuerzos del operativo de rescate de Julen. Sin embargo, lamenta que en su caso "la búsqueda fue nefasta y no se le dio importancia".

Esta madre desesperada se pregunta por qué en algunas situaciones se da más importancia a unas búsquedas que a otras. "Creo que quien dirigió la búsqueda de mi hija tiene la culpa de todo esto. A Adif nadie le dijo nada de parar el tren porque no le dieron la orden. Lo mismo no hubiese aparecido y el final hubiese sido el mismo, pero esta porquería de final no me la hubieran pintado", lamenta.

El caso de la muerte de su hija está archivado. No cree que la pequeña se quedara dormida y fuera embestida por el tren, como señala la teoría inicial. Cree que a su hija se la llevó alguien y pide que se reabra el caso para poderlo demostrar.