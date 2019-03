"No descartamos ninguna línea de investigación en la búsqueda de Malen"

Se cumplen ya cien días desde que la joven Malén Ortiz desapareciese en Palma de Mallorca. Fue el pasado 2 de diciembre cuando la joven de quince años acudió por última vez al Instituto Calvià, en el que cursa sus estudios. En Espejo Público hemos hablado con la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer que ha confirmado que la investigación sigue abierta. "Al principio pensábamos que se trataba de una fuga voluntaria, pero después los datos nos hicieron pensar de que se trataba de una huída forzosa. Pero no se ha descartado ninguna línea de investigación", asegura.

Palmer ha reconocido que se ha reunido tanto con el padre como con la madre de Malen en su despacho, pero ha rechazado entrar a valorar la situación en la que vive esta familia. "Desde aquí hemos hecho todo lo posible y hemos intentado apoyarles en todo lo que hemos podido porque yo también soy madre y entiendo por lo que ellos pueden estar pasando".

Ha desmentido que se haya paralizado la búsqueda de la joven. "Rotundamente no. Nunca hemos parado de buscar a Malen. No hemos escatimado medios ni humanos ni materiales para buscarla". Palmer no ha querido entrar a valorar la vinculación del hijo de "la paca" en este caso. "Sobre eso no voy a comentar nada, porque mi única prioridad es encontrar a Malen y vamos a hacer todo lo posible para encontrarla. Esos temas no los voy a comentar porque no hacen más que distraer".