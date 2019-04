Denuncian que el sistema de becas universitarias no funciona correctamente

estudiantes en apuros

Cynthia y Yasmina son dos estudiantes en apuros que no pueden seguir estudiando porque no pueden pagar la matrícula de la universidad. A pesar de sus excelentes expedientes académicos, no se les ha concedido ningún tipo de ayuda y sus respectivas situaciones familiares no les permite afrontar el gasto. Ellas son dos ejemplos de los muchos estudiantes que se ven en una situación similar y no poder seguir estudiando al no tener dinero para pagar la matrícula.