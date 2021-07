La denuncia de una madre al campamento de su hijo por incumplir las medidas Covid: "Todo era una farsa"

Elena forma parte de un grupo de padres que va a denunciar al campamento de verano al que llevaron a sus hijos. El campamento prometía aventuras al aire libre en Celorio (Asturias). "La idea era que los chavales estuvieran todo el día al aire libre haciendo actividades y nos aseguraron el cumplimiento de normas antiCovid", señala.

El primer problema vino porque todo era una farsa, cuenta Elena. Mantiene que no había esas actividades y muchos monitores abandonaron el recinto a los pocos días. Ella decidió ir a recoger a su hijo y se encontró con niños alojados en varios hoteles porque no tenían cabida en el campamento. El campamento se comprometió a no superar los 50 niños y registraron unos 200, señala.

Se produjo un brote de Covid con 36 niños afectados. Lo más grave de toda la situación, según Elena, es que sabiendo que había niños infectados siguieron sin tomar medidas e incluso los montaron en un autobús a todos juntos.

Espejo Púbico se ha puesto en contacto con la dirección de este campamento. Han declinado intervenir en el programa por instrucción de sus abogados. Aseguran que no se excedió el aforo aunque reconocen que se alquilaron hoteles cercanos, aunque sin convivencia excepto para dormir. Apuntan que hubo un brote y que se notificó tanto a las familias como a Sanidad.

Esta madre señala que avisaron muy tarde de los casos de coronavirus y no en el plazo que asegura el campamento. "Toda esa documentación la tenemos custodiada porque estamos presentando denuncias en todas las instancias", mantiene la madre.

Cuenta Elena que este campamento tienen muy buenas referencias en internet. "Tienen una buena red de comunicación en redes sociales, se les puede ver con gente famosa. Se gastan dinero en campañas de publicidad y si entras en internet apenas hay críticas. Estamos luchando contra unas personas que son especialistas en generar una imagen de solvencia y responsabilidad que no es tal", destaca.

