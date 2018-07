Defensa permite al guardia civil de 'La Manada' reincorporarse al servicio y cobrar su sueldo base

'POR IMPERATIVO LEGAL'

El Boletín Oficial de la Defensa (BOD) ha publicado la reincorporación al servicio del guardia civil Antonio Manuel Guerrero "por imperativo legal", aunque al miembro de 'La Manada' no se le asignará destino. De esta forma, se aplica el mismo procedimiento, de acuerdo en este caso a la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, que con el militar también miembro de 'La Manada' Alfonso Jesús Cabezuelo. En un comunicado, Defensa explica que se ve obligada a la reincorporación según lo dispuesto en los artículos 88.2 y 92.2 de la Ley 29/2014. "En el caso concreto del guardia civil se sigue aplicando la resolución ya adoptada el 29 de julio de 2016 por el director de este Cuerpo de no otorgarle ningún destino mientras no se dicte sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme", asegura el ministerio.