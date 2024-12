Las declaraciones de Laura Fa sobre la prostitución que han indignado a Juan Soto Ivars: "4 de cada 10 hombres son puteros"

La crítica situación en el barrio de Los Arenales, Canarias, cada vez genera más malestar entre los vecinos de la localidad. La existencia de narcopisos y prostíbulos ha provocado peleas a plena luz del día y personas en las calles consumiendo droga a todas horas. Domingo Santana, presidente de la Asociación de Vecinos, ha señalado que los habitantes del barrio se encuentran en un "sin vivir" y viven con el "corazón en un puño". Otro vecino de la localidad ha señalado que "todos los toxicómanos de la isla se encuentran allí".

Este reportaje de 'Más Espejo' ha abierto el debate entre los miembros del programa sobre el problema de la prostitución en el país. La colaboradora Laura Fa ha realizado unas declaraciones que no han dejado indiferente a ninguno de los allí presentes.

"4 de cada 10 hombres son puteros"

La colaboradora del programa, Laura Fa, ha afirmado que "4 de cada 10 hombres son puteros", unas palabras que han provocado la reacción del resto de miembros del programa. "Que se consuma más en Navidad que no quede en algo anecdótico. Casi la mitad de los hombres de este país son puteros", ha comentado Laura Fa.

Juan Soto Ivars, periodista y colaborador, al escuchar estas afirmaciones se ha mostrado indignado. "Estoy harto de escuchar eso de que la mitad de los hombres son puteros, es una auténtica barbaridad, atenta contra el sentido común", ha señalado.

Durante el reportaje han podido contar con la presencia de Juana, presidenta de la Asociación de prostitutas, que ha afirmado que el problema no reside en la prostitución sino en el consumo de drogas. "De esta esquina para allá no hay nada, nosotros no tenemos nada que ver con esta gentuza. Los vecinos no ningún problema con nosotros", ha comentado señalando la zona donde se encuentran los prostíbulos.

