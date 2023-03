El dardo de Piqué a Shakira: "los padres tenemos el deber de proteger a nuestros hijos"

"Sí, sí, obviamente la he escuchado, pero no voy a hablar del tema. No creo que toque. Yo entiendo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Yo no hablaré más del tema. A partir de ahí cada uno que tome las decisiones que crea oportunas. No tengo ganas de hablar más del tema", respondía Piqué. Las palabras de Gerard Piqué sobre la canción que le ha dedicado Shakira dejan entrever que no cree que ese sea el mejor ejemplo para sus hijos y que además los expone a los posibles comentarios. La colombiana, por su parte, en sus últimas referencias a la ruptura, siempre se ha referido a sus hijos a los que pone por delante de cualquier otra cosa.

Piqué reconoce que la separación genera situaciones complicadas que no siempre son fáciles de gestionar con sus hijos. "no hay clases ni manuales para saber cómo has de ser padre o madre. Yo intento hacerlo lo mejor posible. Cada uno hace lo que puede"

La intervención de Milan en la Kings League

A este respecto, Jordí Basté le ha preguntado por la intervención de su hijo Milan en uno de los directos de la Kings League, la competición que organiza Piqué. En su día se publicó que la colombiana se habría enfadado al enterarse.

"Siempre hemos tenido una relación muy buena y me gusta que participe en cosas que le hacen ilusión y en las que se lo pase bien. En este caso, en un programa de la Kings League que en ese momento estaba preparando. Me pidió salir y yo encantado. Al final es un proyecto que me hace ilusión y que a él también le hace y tal como participó me sentí muy orgulloso. Parecía que era mayor de lo que es".

"Estoy bien. Muy feliz y con ganas de seguir haciendo cosas"

Tampoco ha querido dar detalles de su actual relación con Clara Chía, pero cuando Basté le ha preguntado si tanto él como los niños estaban bien, ha reconocido. "Sí, sí. Estoy bien. Muy feliz y con ganas de seguir haciendo cosas"

"A veces querer es dejar marchar"

Su ruptura con Shakira y la situación anímica y sentimental solo han ocupado unos minutos de una larga entrevista en la que Piqué habló también del escándalo arbitral que salpica al Barcelona, de la situación que atraviesa su excompañero Dani Alves acusado de violación, y de la actual situación del que fuera su equipo.