Damaris descartó llevar a su hijo a la guardería: "Nos quedamos blancas y sabiendo que aquí pasaba algo"

En las últimas horas se han hecho públicas unas imágenes de una bofetada a una menor de apenas año y medio en una guardería. La supuesta autora de la agresión a la menor sería Rosa, directora del centro y educadora infantil. El vídeo habría sido grabado por una vecina alarmada ante los lloros y gritos de los menores, y habría sido el motivo de la detención de Rosa por parte de la policía.

El periodista de Espejo Público, Joaquín Hernández, afirma que ha podido hablar con varios padres cuyos hijos acuden, o lo han hecho, a la guardería donde se han producido los hechos. Joaquín afirma que ha encontrado testimonios variados, tanto de padres que no defienden a la supuesta agresora pero que asegurarían seguir confiando en su labor profesional pese a las imágenes. El reportero también cuenta que una madre habría confesado que sacó a su hijo del centro tras observar un trato inadecuado a su hijo.

Prisas y nervios

Damaris, madre de un niño, cuenta la experiencia que tuvo cuando visitó la escuela. La mujer explica que buscaba centro para llevar a su hijo y que acudió al centro acompañada por otra madre en la misma situación. Damaris afirma que desde el principio notaron nerviosismo en la persona responsable de los niños en ese momento, que sería la detenida, y sintieron que quería despacharlas con rapidez.

Según explica Damaris, la impresión que tuvieron su acompañante y ella misma fue de desconfianza, al entender que no les querían mostrar cómo trataban con los niños que en el momento de la visita se encontraban presentes.

"Les dejamos en el patio que así no nos molestan"

La persona que atendió a las dos mujeres les instó a que volvieran en otro momento, sin sus hijos, y a las seis de la tarde, cuando ya no quedaran alumnos en la escuela. A esta petición, Damaris explicó que no podrían dado que no tenían a nadie con quién dejar a los niños y la respuesta de Rosa habría sido "bueno, no pasa nada, pero les dejamos en el patio que así no nos molestan". Este comentario afirma Damaris que "nos desagrada totalmente a mi amiga y a mi, que cogimos la tarjeta sabiendo que no vamos a volver, ni a meter a los niños aquí".

Por último la madre declara: "Nos quedamos blancas y sabiendo que aquí pasaba algo" porque aunque admite que es normal escuchar lloros y gritos en una escuela infantil, los que habrían escuchado su amiga y ella "eran de estar desatendidos los niños" o de dolor.