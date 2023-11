VÍDEO: Una cuidadora da una bofetada a un bebé de 18 meses en una guardería de Elche

Hay dos niñas sin vigilancia en el patio de una guardería de Elche, en Alicante, cuando de repente aparece su cuidadora y le propina una bofetada a una de ellas. Son las impactantes imágenes que ha grabado una vecina desde su terraza al ver que había dos menores, sin cuidado, llorando desconsoladas.

Durante la secuencia se escucha a la testigo narrar los hechos: "La otra niña que está ahí le está pegando y arañando porque no hay nadie". Unos segundos después se produce la agresión y alarmada añade: "Le ha metido un guantazo ¿En serio? ¿Cómo la coge? Madre mía y al otro le deja en el suelo". Acto seguido la arrastra al interior agarrándola fuertemente del brazo. Mientras, otro bebé se queda fuera solo, llorando.

Una situación que la mujer ya ha denunciado ante la Policía Nacional. Según los agentes, la vecina ha manifestado que no era la primera vez que ocurría. Explica que ha visto a varios niños en los últimos meses llorando sin atención de sus cuidadoras.

Todo ocurrió a finales de octubre, pero no había trascendido hasta ahora. Familiares y conocidos están conmocionados e indignados ante los hechos. Cuentan que al matricular a sus hijos les dicen que allí trabajan cuatro o cinco cuidadoras pero aseguran que solo están dos.

"Está feo pero la profesora en sí mala no es. Yo pongo la mano en el fuego porque con mis hijos ha hecho un trabajo estupendo", asegura uno de los padres preguntados. También una madre, después de ver las imágenes, asegura que seguiría llevando a ese niño a la escuela. En cambio, otros progenitores se quejan de que sus hijos llegan a casa con mordeduras, moratones y arañazos.

"Cuando llegamos a preguntar, la chica no nos dejó ver las instalaciones. Nos dio una tarjeta y se la veía muy nerviosa. Nos dijo que las entrevistas se hacen a las 18:00 horas cuando ya no hay niños", explica otra madre que acudió a ver el centro y finalmente decidió no llevar a su hijo a esta guardería. "Se notaba el ambiente de la guardería muy apagado", incide.

El Grupo I de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Elche está investigando los hechos. Tras analizar minuciosamente las imágenes, los agentes han detenido a la trabajadora y gerente del centro, de 30 años, por la presunta comisión de un delito de trato degradante a menor de edad a su cuidado. En cuanto a las víctimas, de 8 y 18 meses, las lesiones son de carácter leve.