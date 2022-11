Cuca Gamarra: "No podíamos negociar la renovación de un CGPJ que Sánchez haría saltar por los aires"

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, cree que con el anuncio de reforma de delito de sedición se materializa una gran mentira de el presidente Sánchez a los españoles. "Les prometió a los españoles que pondría Puigdemont ante la justicia, y el agravamiento en las penas del delito de sedición. Ahora está haciendo lo contrario con el objetivo de mantenerse en el poder a cualquier precio", mantiene.

Para Gamarra "lo que está haciendo Sánchez demuestra que de hombre de Estado tiene poco porque esta comprando tiempo para mantenerse en la Moncloa a cualquier precio". Cree que el líder del Ejecutivo usa todo lo que tiene a su alcance en beneficio propio aunque eso signifique debilitar al Estado. Cree la del PP que el hecho de que esta reformas se haga vía parlamentaria sin aprobación previa en Consejo de ministros para ahorrarse posibles dictámenes desfavorables en los consejos consultivos evidencia que lo que quiere Sánchez es "evitar que se pronuncien y que digan alto y claro que en lo que está fundamentando esta reforma no tiene que ver con el interés general ni con proteger el Estado".

"Quiere usar los resortes a su alcance con una intromisión en otros poderes. Para él el fin justifica los medios y así hace una intromisión en el poder judicial. Sánchez consigue una revisión de las penas y que quienes tienen causas pendientes con la justicia por el asalto al orden constitucional del año 2017 sean juzgados en condiciones mucho más favorables. Esto es lo que le piden los independentistas para seguir siendo presidente del Gobierno del España", mantiene Gamarra.

El PSOE debe manifestarse más allá de Pedro Sánchez

Cree Gamarra que el PSOE tiene que decidir si el 'sanchismo' se ha apoderado de él en su totalidad y lo presidentes autonómicos, alcaldes y portavoces de sus municipios respaldan esto: "que los españoles no somos iguales ante la ley y que en vez de proteger al Estado ellos ratifican una política de debilitarlo". Para Gamarra el PSOE debe pronunciarse más allá del secretario general.

El carpetazo del PP a la negociación sobre la reforma del CGPJ

Cuca Gamarra concedió una entrevista a Espejo Público días antes de que el PP rompiera el acuerdo sobre la negociación del CGPJ. En aquel momento Gamarra afirmaba que la negociación seguía en pie pese a una posible reforma del delito de sedición. Apunta Gamarra que en aquellas declaraciones les habían trasladado que esto no lo iban a hacer pero cuando tuvieron constancia de que la reforma del delito seguía en marcha el PP rompió la posibilidad de ese acuerdo. "No podíamos estar negociando y reformando algo que luego Sánchez iba a hacer saltar por los aires. Podemos comprobar desde el día de ayer que no podíamos materializar ese acuerdo porque lo que nos estaban diciendo aquel día cuando yo tomaba café con usted era mentira".