¿Cuánto más habrá que pagar con las nuevas medidas del Gobierno para las viviendas turísticas?

Según el CIS, la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Según el observatorio del alquiler, en estos dos años el mercado del alquiler ha pasado de 855.000 inmuebles a 734.000, 120.000 menos. Lo malo es que este año se prevé que se siga reduciendo hasta los 682.000 viviendas. Eso hace que haya mucha más saturación: hemos pasado de 37 a 112 personas contactando de media por cada vivienda que sale al mercado. El precio del alquiler, lejos de bajar ha subido: 906 euros antes de la ley a 1146 euros, un 26,5% más caro hoy.

Y en este contexto el gobierno prepara nuevas medidas: dar un golpe a los pisos turísticos que pagarán un 21% de IVA. Además. Se creará un nuevo impuesto para que los extranjeros no residentes no compren viviendas. Y a los caseros que bajen las rentas, tendrán bonificaciones fiscales.

"En el fondo esta es una medida recaudatoria"

Acabamos de ver el balance de estos dos años de la ley de vivienda y parece que no está dando grandes resultados la ley estrella del Gobierno. Además, las medidas que el PSOE ha presentado señala a personas como Jon Goitia, es propietario de 11 viviendas turísticas, según estas medidas se te aplicaría el 21% de IVA. Supongo que ya habrás echado cuentas en casa... ¿Cuánto dinero le supondría? ¿Cómo encaja esta noticia?

"Mal, se supone que es para que algunos nos salgamos de este negocio y pasemos nuestros inmuebles al alquiler residencial, pero en el fondo es una medida recaudatoria. Porque al final nos pasamos del residencial a esto por la mayor seguridad jurídica no tanto por el mayor rendimiento, entonces si esto no ha cambiado seguiremos en este negocio aunque nos penalicen 11 puntos"

¿Cree que esto que propone el gobierno es una solución para atajar el problema de la vivienda? "Aproximadamente mi 11 viviendas me rentan al mes 30.000 euros , cuando el IVA era del 10% entre 1, 1. El dinero que a mi me entra es 27.273 euros. Los mismo 30.000 euros si suponemos que no puedo repercutir nada que se supone que algo podremos repercutir entre 1,1 son 24.793% eso significa que el mordisco mensual a los ingresos reales son 2.480 euros que anualizado 29.760 euros menos al año. Es un dineral".

"Facturo mucho dinero pero tampoco es que gane tanto dinero"

La gente se pregunta,¿ Pero es que ganas mucho dinero? "No, facturo mucho dinero, tampoco es que gane tanto dinero. Estamos construyendo otras tantas para duplicar cartel".

¿Te saldría a cuenta con ese 21% de IVA o te lo cuestiones? "Al hacer inversiones de mucha transformación tengo un 11% de rentabilidad, pero quien ha comprado una vivienda como inversión, esa persona entra en pérdidas".

Por otra parte, Albert López, portavoz de una plataforma que lucha por una vivienda digna y con una vivienda. ¿Qué le parece que se castigue a grandes tenedores como Jon? "Desde la plataforma entendemos que es una medida para desviar un poco la atención de todo esta situación que estamos padeciendo. lo que hace falta es inyectar, construir viviendas públicas de manera urgente, de forma inmediata para abaratar los precios y si hay mas oferta habrá precios más apropiadas. Lanzamos la propuesta de que al menso en 5 años construir 250 mil viviendas al año, repercutiría unas 50 mil viviendas. Eso es viable en todas las comunidades autónomas.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.