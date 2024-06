Críticas al embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Se lo toman como quien se compra un bulldog francés"

Después de 5 meses de relación Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anuncian a golpe de exclusiva que esperan un hijo. La hija de Terelu Campos ha comunicado que está embarazada de 3 meses. En Espejo Público ya se dio la información de que la pareja había acudido a una farmacia a comprar un test de embarazo.

Se conocieron el pasado mes de febrero y según cuentan a la revista 'Hola' fue Carlo el que se acercó a ella a través de sus redes sociales al ver que le había defendido en un plató de televisión. Quedaron a comer y su primer beso fue retransmitido a toda página por una revista del corazón. La prensa rosa ha narrado muchos de los episodios de su historia de amor como sus citas secretas.

Alejandra y Carlo no se separaban. Les hemos visto compartiendo momentos de intimidad como en los que paseaban juntos a la perra de él e incluso a ella acompañándole a la puerta de la prisión. Hasta hace poco tiempo Carlo tenía que pernoctar en el centro penitenciario de Navalcarnero condenado por un delito de estafa.

En mayo ambos conocen a sus respectivas familias. Este verano siguen disfrutando de las vacaciones con un elevado tren de vida. Y es que según publicaba una revista, ambos han pasado unos días en Ibiza en un barco que cuesta 2.000 euros diarios.

La periodista Beatriz Miranda establece que en la actualidad ambos viven de hablar de su vida privada y les va a venir muy bien tener otro elemento más de contenido. No cree que el embarazo haya sido a propósito pero sí cree que es gente que vive de hablar de su vida privada, "no les conocemos de otra cosa". "Creo que se toman la paternidad a la ligera como quien se compra un bulldog francés. Me he leído la entrevista entera y está plagada de mentiras, seguro que han recibido una charla y no dicen nada", apuntaba.

Mantenía además Miranda que Terelu y Mar Flores dicen que quienes las conocen que no están especialmente entusiasmada con la noticia. No hace mucho tiempo a las dos se les preguntó si tenían ganas de ser abuelas y las dos mujeres dijeron que no era una idea que tuvieran ahora mismo en mente.

"Alejandra Rubio siempre ha sido muy precoz en todo lo que ha hecho"

Gema López señala que conoce a Alejandra Rubio desde que es una niña y siempre se ha caracterizado por ser muy precoz en sus decisiones. Con 18 años se independiza, prueba diferentes formaciones y, aunque en un primer momento dice que no quiere trabajar en los medios, después termina visitando platós de televisión y protagonizando muchas de las informaciones.

Gema se sincera sobre su opinión de este embarazo: A mí como madre me parece una locura, por el poco tiempo que llevan y porque es muy joven. Públicamente yo la apoyaría pero le echo una charla en privado y le digo: "Estás loca y no has tenido cabeza"".