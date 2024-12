Las críticas de los colaboradores de Espejo Público a la ausencia de España en el renacer de Notre Dame: "Dicen que es diplomático"

España ha sido el único país sin representación alguna de entre las grandes naciones de Europa. Representantes de gobiernos y casas reales de todo el Mundo estuvieron presentes el pasado sábado en el corazón de París. La catedral de Notre Dame reabría sus puertas con un gran y solemne ceremonia, 5 años después del fatal incendio que estuvo cerca de suponer el final de la historia de este icónico templo.

Mandatarios y personalidades de gran relevancia a nivel mundial acudieron a esta cita. Entre los presentes estuvieron por ejemplo el príncipe Guillermo de Inglaterra o el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, o la primera dama de los EE.UU. de América, Jill Biden, entre otros muchos. Sin embargo una de las personas que más expectación generó fue sin duda el recientemente vencedor de las elecciones norteamericanas, el presidente electo, Donald Trump, quien estuvo acompañado del empresario Elon Musk.

La presencia española brilló, por su ausencia. No acudió ninguna pese a estar invitados tanto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como el rey Felipe VI y la reina doña Letizia. Las invitaciones serían 'personales e intransferibles'.

Moncloa culpa al ministro

La ausencia de ningún representante del Gobierno, llevaba a Moncloa a señalar directamente al ministro de cultura español como responsable. Urtasun se habría ausentado por 'agenda familiar', según informaba el propio ministerio que encabeza. La periodista Lorena García informaba que había trascendido que el titular de la cartera de Cultura "tenía entradas para el circo".

¿Y los reyes?

Tampoco acudieron a la misa de Notre Dame del sábado los reyes. Fuentes de Casa Real explicaban que el rey Felipe VI, Jefe del Estado, y la reina Letizia no acostumbran a acudir a eventos que no están previstos en su agenda oficial.

"Una vergüenza"

El presidente del Partido Popular, como líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, hacía una publicación manifestando que, a su entender, esa incomparecencia supone una "vergüenza para nuestro país" y sería muestra de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "no está a la altura". No hacía alusión a la ausencia de los monarcas.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, decía sentir "decepción y pena" en otro 'tuit', en el que también acusaba al Ejecutivo de aislar a nuestro país y negar la verdad de las raíces cristianas de Europa.

Por su parte el Gobierno en sus explicaciones rechazaba que la naturaleza religiosa del evento oficial de reapertura de la catedral tuviera nada que ver en la ausencia del ministro.

Incredulidad y decepción

Los colaboradores de Espejo Público se mostraban sorprendidos por que no acudiera nadie en representación de España.

"Se han liado como un gato pequeño con una madeja de lana", expresaba un incrédulo Cándido Méndez.

El periodista, director del periódico 'El Independiente', Casimiro Garcia-Abadillo, tampoco daba crédito a esta situación: "Yo no me lo podía creer. En Francia, París, Notre Dame, con todos los líderes mundiales, países vecinos con una buena relación y ¡que no estamos! Es incuestionable que había que estar".

"¡Y un Borbón!", exclamaba el también periodista Graciano Palomo.

Susanna Griso se sumaba al sentir del resto de los presentes: "De verdad. ¿Ningún representante? Un ministro, los reyes...". Que terminaba por recordar la cobertura informativa que se llevó a cabo cuando ocurrió aquel incendio de lo que definía como "un icono para Europa".

"Dicen que es diplomático"

García-Abadillo sentenciaba a Ernest Urtasun por la razón que esgrimió para justificar no acudir: "Este señor no puede ser ministro de España. Un señor que es diplomático. ¿Es que no sabe que tenía que estar?".

La indignación que parecía mostrar Graciano Palomo se hacía evidente al expresar dudas de las aptitudes del ministro de Cultura: "Dicen que es diplomático, dicen".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.