Cristina Cifuentes asegura al juez que no encuentra trabajos de su vida académica: "No guardo ningún ejemplar"

"No guardo ningún ejemplar (de los trabajos). He estado buscando, sobre todo el trabajo final de máster. Yo he estado buscando otros trabajos que he hecho a lo largo de mi vida académica y no he encontrando ninguno" ha asegurado Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM).

"Realmente yo no defiendo mi trabajo: yo entrego el trabajo y lo explico en línea generales. Me sorprendo porque fue un acto muy informal", ha dicho Cifuentes a preguntas de la fiscal del caso.

"No tuve comunicación con los profesores; todo lo hacía a través de Álvarez Conde. Era la persona con quien tenía interlocucción, con el resto de profesores no tenía relación. Los trabajos se los hacía llegar directamente a Álvarez Conde" ha explicado Cristina Cifuentes, ex presideta de la CAM, durante su declaración.

La ex presidenta madrileña ha asegurado que los trabajos los enviaba por medio de un familiar o un asistente de su equipo. "Cuando los tenía (los trabajos), los mandaba a Álvarez Conde, bien a través de un familiar o una persona de mi equipo. Supongo, pero no lo sé, que Conde los trasladaba a los profesores. Pero eso yo no lo sé".

"Creo que use un ordenador portátil que pertenecía a mi hija y era allí donde los trabajaba pero luego los imprimía en papel. Estoy acostumbrada a trabajar sobre papel. Cuando yo tenía los trabajos, los mandaba en papel cuando estaban terminados" ha afirmado Cristina Cifuentes, ex presidenta de la CAM.