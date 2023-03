La crisis golpea a las pastelerías: "Me duele, pero tengo que subir los precios"

En los últimos 12 meses el precio del azúcar ha subido un 52%. Un producto imprescindible para una pastelería, pero que está poniendo en jaque a pastelerías y panaderías. El incremento se suma a los que registraron la leche, un 33% más cara y casi lo mismo ha subido el aceite. Los huevos, un producto esencial en nuestra dieta, han subido un 28% y los cereales un 2,2%. Y otro ingrediente fundamental en panaderías y pastelerías, las harinas, subieron también un 50%.

La crisis llega a los pequeños obradores

Estas subidas están poniendo en apuros a este sector, especialmente a los pequeños productores, quienes conviven a diario con la presión de las grandes distribuidoras, ya que venden el pan a bajo coste y consiguen vender también los dulces a precios bajos porque los hacen de forma industrial.

En Espejo Público hemos visitado la panadería y pastelería de Fátima Gismero en Pioz, Guadalajara, para comprobar como consigue abrir cada día su obrador, sin perder dinero, a pesar de las subidas de la mayoría de materias primas que utiliza a diario. “Cada vez no está subiendo más la materia prima y tenemos que hacer las cuentas a diario para no perder dinero”.

“Me duele, pero tengo que subir los precios”

Son las 8:30 de la mañana y en el obrador de Fátima no se para, está a punto de abrir al público y sus hornos están a pleno rendimiento. “Aquí los hornos y las neveras no paran y hacer frente a la factura de la luz es muy difícil para un pequeño obrador como el nuestro”. Lleva todo este año retrasando el momento de subir los precios, pero nos cuenta que ya no puede más y ha llegado el momento de subir los precios. “Me duele mucho tener que subirles el precio a los clientes, pero es inviable seguir asumiendo las subidas y no subir los precios de los productos”.

Un kilo de azúcar por dos euros

El azúcar es uno de los ingredientes que más le han subido, nos explica Fátima: “antes por el azúcar pagábamos unos 80 céntimos el kilo y ahora estamos pagándolo a 2 euros. Otro ejemplo: 25 litros de huevo nos cobraban unos 62 euros y ahora estamos pagando 150 euros por la misma cantidad”. Y aunque nos privamos de muchas cosas a la hora de hacer la compra, los españoles solemos hacer un esfuerzo para comprar un dulce: “el pan es un producto que se usa a diario y aunque ha subido de precio en los últimos meses, la gente lo sigue comprando por necesidad. La mayoría de la gente compra dulces para momentos especiales: celebraciones, cumpleaños… y por eso hacen un esfuerzo en comprarlos, aunque su precio suba”.