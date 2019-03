Crimen de Lekumberri: "Para que llore mi madre, que llore la suya"

El juicio contra "Portu" el joven acusado de apuñalar y rematar a Asier Lavandera una noche de marcha, sigue su curso. "Portu" no ha tenido ningún problema en dar detalles de la reyerta que tuvo con la víctima y cómo le asestó cinco puñaladas que acabaron con la vida de Asier, que no tuvo ni una sola oportunidad de defenderse. No ha pedido perdón en ningún momento y, lejos de arrugarse, se ha mostrado desafiante ante la sala, asegurando textualmente que "para que llore mimadre, que llore la suya".

Edurne y Manuel son los padres de Asier que han reconocido en Espejo Público que lo que ha pretendido el asesino de su hijo es "hacer daño"."Las declaraciones son fortísimas y en los informes de la Guardia Civil se recoge que este individuo ha dicho que cuando salga volverá a matar, que le volverán a condenar y que volverá a matar y así hasta que se muera", asegura Manuel.