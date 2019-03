"Creo en la Justicia divina y terrenal"

Yvonne Reyes ha manifestado su total confianza en la Justicia justo en el momento en el que se inicia el juicio en Madrid contra Pepe Navarro por su supuesta paternidad. La venezolana ha asegurado que no le importan las declaraciones de terceras personas sobre el caso. "Yo me encuentro muy tranquila y no me importa lo que se habla de mi por ahí".



Afirma estar tranquila ante lo que pueda deparar el juicio "pero un juicio no se trata de nada agradable". "Quiero terminar ya con todo esto, creo en la Justicia tanto la divina como la terrenal", ha dicho Yvonne.