Corbacho, sobre su ruptura con Valls: "La coalición se ha roto y me he quedado en tierra de nadie"

Corbacho ha roto con Manuel Valls para unirse al grupo municipal que constituyó con Ciutadans (CS). Esta maniobra de Corbacho deja a la candidatura con la que concurrió a las elecciones con un grupo propio bajo mínimos constituido por Valls y Eva Parera.

Señala que cuando decidió concurrir con Ciutadans lo hizo bajo la condición de independiente. "La coalición se ha roto y me he quedado en tierra de nadie. La propia situación me ha llevado a preguntarme dónde quiero seguir haciendo mi trabajo", destacaba. Finalmente Corbacho ha decidido inscribirse en el grupo de Ciutadans como independiente.

Describe como "un honor" haber conocido a Manuel Valls y asegura que le desea suerte "decida lo que decida". Está convencido que una parte de su electorado no comparte la idea del independentismo que tiene Ada Colau, de ahí su decisión de no secundar su investidura.

Asegura que desde que se incorporó al proyecto de Albert Rivera barajaron que si no estaba en el Gobierno podría ir a la Diputación.