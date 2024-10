Las conversaciones de WhatsApp de Elisa Mouliáa, denunciante de Errejón, con su amiga: "Me entró a saco"

"Me quitó el sujetador y me decía frases lascivas", según consta en la denuncia presentada en la comisaría por la actriz y presentadora Elisa Mouliaá contra el político Íñigo Errejón, hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso después de denunciarle en la tarde del jueves en la red social X por acoso sexual.

La artista relata que Íñigo la "introdujo en una habitación de la casa"

Tras el bombazo de su dimisión y la publicación de su carta, el debate se centra en Sumar, conocedor de las acusaciones de antemano. La actriz y presentadora relata en sus testimonio que había invitado al ex político a la fiesta que organizaba su amiga. Sin embargo, según Elisa, Errejón cambió de actitud camino a la fiesta imponiéndole tres reglas: La primera que no se alejase mucho de él esa noche, la segunda, que si lo llegaba a hacer que no fuera a más de veinte metros y la tercera, que le diera un beso esa noche.

En la denuncia, la presunta víctima explica que Íñigo rompió la tercera regla en el ascensor. Errejón la agarró y fuertemente la empezó a besar. La artista confiesa que Íñigo la introdujo en la habitación de la casa y cerró con pestillo para evitar que escapase.

La denunciante ha presentado varios mensajes de móvil. En la conversación que mantiene con su amiga relata que "le entró a saco" y que aunque le dijo al político que parase, que su niña estaba "malita", él decidió continuar. Esta conversación que mantiene con su amiga no incrimina especialmente al político pero si evidencia la actitud incómoda de Elisa ante esa noche en la que Íñigo pretendía seguir a más.

En la denuncia figura una conversación de WhatsApp entre la denunciante y una amiga en la que le relata los hechos y le confiesa que Errejón le ha decepcionado en ese encuentro.