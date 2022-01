La conversación de WhatsApp entre un presunto violador y su víctima: "¿Usaste preservativo hoy conmigo?"

La Policía Nacional busca a un violador que se enfrentaba a 10 años de cárcel por una presunta violación en Madrid. Se había alcanzado un acuerdo de conformidad pero se fugó cuando se estaba celebrando el juicio.

Espejo Público ha tenido acceso a los mensajes de la denunciante y el acusado horas después de que se produjera la supuesta agresión sexual. La mujer le decía después de la violación que no había querido mantener relaciones sexuales con él pero que parecía no haberle escuchado. "Usaste preservativo hoy conmigo?' No pude comprobarlo por la posición en la que me forzaste", señalaba la víctima en la conversación.

Emilia Zaballos es la abogada de la víctima. Asegura que el presunto violador reconoció los hechos desde el primer momento. A partir de ahí se intentó negociar con el otro abogado y la Fiscalía para que se llegara a un acuerdo y durante todo momento dijo que o se llegaba a un acuerdo o se marcharía a Turquía, su país de procedencia.

Todo comienza cuando víctima y agresor se citan a través de una aplicación de contactos. Él le dice a ella que ha quedado con unos amigos que tienen piscina y la recoge en el metro. Le dice sus amigos no han llegado y le pide que le acompañe a casa para ponerse el bañador. En ese momento deja encerrada a la víctima y la fuerza 2 veces a mantener relaciones sexuales.

El acusado es directivo de las líneas aéreas turcas, le retiran el pasaporte y lo pide para hacer cursos de formación en su país. Usa su formación profesional para montarse en un avión y marcharse delante de todos. No podía salir del país, no tenía pasaporte pero se sube a uno de los aviones de la compañía de la que es directivo. Señala la abogada que alguien de dentro del aeropuerto le ayuda a coger el avión. Él asegura que se ha trasladado a Turquía a la sección de la compañía.

Espejo Público ha hablado con María, la víctima. No da crédito a que el agresor se haya dado a la fuga. Su defensa ha recurrido el archivo. "Lo han hecho porque no quieren tener una causa abierta más a final de año. Él sigue anunciándose en estas redes ye n contacto con otras mujeres", mantiene la abogada.

