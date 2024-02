Las contundentes acusaciones de Beatriz de Vicente a los antiabortistas: "Es delictivo"

Estos días surgía el debate sobre debe si prevalecer el derecho al aborto frente a la libertad de expresión. El Govern de la Generalitat de Cataluña prohibía las manifestaciones antiabortistas a las puertas de los centros médicos que llevan a cabo la interrupción voluntaria del embarazo.

Rafael Cervera, portavoz de la campaña '40 días por la vida', expresa su rechazo al veto de estas protestas y anunciaba haber interpuesto un recurso "para que se nos pueda dejar rezar delante de las clínicas", afirma, al mismo tiempo que explicaba las tres campañas que pusieron en marcha desde que se implantó el cambio de ley.

"No hemos tenido ningún problema, lo hacemos de manera totalmente pacífica, no obstruimos el paso, simplemente rezamos en silencio"

Los motivos que esgrimen las autoridades para llevar a cabo la prohibición a estas concentraciones serían hostigamientos, acoso, o violaciones de la intimidad, de las personas que libremente toman la decisión de terminar con un embarazo. Varias mujeres habrían transmitido quejas, denunciando estos actos que habrían sufrido por parte de lagunas asociaciones. Respecto a estas situaciones, Rafael Cervera aclara de forma clara: "No, no, no. Nosotros no hostigamos a las mujeres", asegurando hablar en nombre de su grupo.

Algunos colaboradores de Espejo Público consultaban a Rafael si no podrían realizar el rezo en otro lugar ya que las mujeres podrían sentirse observadas o presionadas con la presencia de este tipo de grupos. Cervera responde que en su grupo, sí son conscientes de la difícil situación que atraviesan muchas de las mujeres que acuden a estas clínicas, empleando una comparación para defender las concentraciones frente a estas instalaciones sanitarias: "El sitio es muy importante. Si yo estuviera en EEUU, en el estado de Texas, y fuera a ver una ejecución, iría delante a rezar, no rezaría desde mi casa o desde el templo, que también".

El portavoz de '40 días por la vida' asegura también que los rezos los realizarían "por ellas, independientemente de lo que vaya a ocurrir después", incluso menciona varias ocasiones en las que "hemos tenido chicas que han venido a decirnos, '¿porqué no estabais aquí antes?', y que se han arrepentido, que han ido para atrás y que han venido a hablar con nosotros".

Al respecto de la prevalencia del derecho a manifestarse que recoge nuestra Constitución, emanado de la libertad de expresión, sobre el derecho al aborto, más reciente pero, también incluido en la Carta Magna, la abogada criminalista Beatriz de Vicente realizaba unas contundentes acusaciones hacia los integrantes de estos grupos antiabortistas.

¿Quién sufre más?

La también colaboradora del programa comenzaba aclarando que "el tribunal Supremo, cuando confluyen dos derechos fundamentales [...] sopesa quién sufre más si se siente conculcado su derecho", y dejaría varias preguntas: "¿Le impide, la mujer que va a abortar, a usted expresarse libremente?, ¿generan ustedes una coacción psíquica? [...], ¿son conscientes del daño que causan con su presencia?, ¿son conscientes de cómo vulneran el derecho a la intimidad?, ¿son conscientes cuán traumático pueden convertir ustedes ese día por estar gritando?".

Rafael Cervera por su parte aludía a datos que afirmarían que "el 81% de las chicas que tienen un aborto, después tienen un síndrome postaborto", además también referiría a la ciencia para defender su postura y las acciones que promueve, pero Beatriz de Vicente le pedía que "no coaccione a una mujer en una situación de sensibilidad como es un aborto", para terminar sentenciando:

"Yo lo entiendo delictivo, lo que ustedes hacen, para mí, es delictivo".