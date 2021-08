El precio medio de la luz sigue subiendo y marcando un nuevo récord histórico por tercer día consecutivo, con una media de 113,99 euros. Espejo Público ha hablado este miércoles con Pablo Montesinos, periodista y vicesecretario de comunicación del Partido Popular, sobre las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respecto a la subida del precio de la luz.

La ministra ha mostrado su sorpresa porque sean los populares quienes pidan comparecencias urgentes cuando, asegura, el paso de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar por la Moncloa "fue nefasto para la política energética".

"Muchos españoles se preguntarán para qué sirve el Gobierno de España, el gobierno más caro de la democracia, si ante un problema enorme el señor Sánchez mira para otro lado y se va de vacaciones", manifiesta Montesinos. Asimismo, señala que esperan que Sánchez plantee un plan de choque ante la "escandalosa subida de la luz".

"Si no sabe o no quiere responder a esta crisis lo que tiene que hacer es convocar elecciones anticipadas ya. La respuesta del Gobierno no puede ser insultar al partido popular y echar las culpas a Europa", apunta. Además, Montesinos asegura que la energética es una de las políticas que Pablo Casado ha planteado de Estado. "El problema es que cuando el PP hace propuestas lo que responde Sánchez es sacar a Montero para atacar al PP", señala.

Respecto al nuevo borrador de la nueva ley educativa, Montesinos señala que Sánchez tenía dos opciones tras la salida de la ministra Isabel Celáa. La primera, "seguir en la deriva radical sin contar con los profesores y los padres de los alumnos, y la segunda rectificar y alcanzar un acuerdo de estado en materia de educación, pero ha optado por seguir por la vía radical".

Por último, manifiesta que es importante llegar a un gran pacto de estado en educación, ya que de lo contrario, asegura, "cuando lleguemos al Gobierno derogaremos la ley Celáa".