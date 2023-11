Te contamos qué es el FOMO, nuevo trastorno relacionado con las redes sociales

En el mundo actual, la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida resulta en muchos casos excesiva, pudiendo llegar a tener efectos negativos de gran importancia sobre nuestra salud mental.

Hoy en Espejo Público, el periodista y colaborador del programa, Miquel Valls, informa sobre las consecuencias que las redes sociales pueden generar sobre la vida de las personas que desarrollen adicciones o alguna otra afección a su salud mental.

Hoy en día la cantidad de información a la que tenemos fácil acceso es enorme y las redes sociales son responsables, en gran medida, de poner en conocimiento los numerosos eventos de todo tipo que tienen lugar a nuestro alrededor. También hacen que constantemente se sepa lo que hacen nuestros familiares, amistades, así como desconocidos a los que seguimos en distintas plataformas.

Presión social

Tal 'avalancha de información' puede que a muchos les haga sentir presión por participar de los eventos, viajes o experiencias de todo tipo. Según Valls, el 'FOMO' significa "estar ausente o perderse algo", y resultaría de este afán por participar y provocaría una gran "ansiedad generada por el temor por perderse un evento social o cualquier vivencia positiva, especialmente a esas cosas de las que te enteras por redes sociales".

Pánico a la exclusión

La palabra FOMO proviene del acrónimo en inglés, Fear Of Missing Out, que traducido significa miedo a perderse algo, y estaría estrechamente vinculado con las redes sociales. La necesidad de pertenencia a un grupo, o de participar en algo por el mero hecho de que lo hacen otras personas, son sentimientos que ya se conocían intrínsecos al ser humano, pero la frustración por no hacerlo y que genera una ansiedad o temor excesivos son síntomas que cada vez afectarían a más personas. Estaría apreciándose un incremento de este tipo de efectos, sentimientos depresivos y baja autoestima, y es que a día de hoy resultaría más difícil evadirse o ignorar los acontecimientos de nuestro entorno debido a las redes sociales entre otros.

Los jóvenes, los más vulnerables

Las personas más afectadas por esta serie de síntomas serían el grupo de edades que comprende entre los 18 y los 34 años. Algunos jóvenes, al ser preguntados por Espejo Público, reconocen pensar que es algo que "pasa a todo el mundo" o ser algo que sienten a diario.

¿Cómo combatirlo?

Los expertos consultados por el programa hacen una serie de recomendaciones para tratar de evitar caer en las garras del FOMO entre las que estarían, limitar el uso de las redes sociales y el tiempo que les dedicamos, elegir los eventos a los que acudimos con sensatez, o aprender a decir 'no' sin sentimiento de culpa.

El 'JOMO' como alternativa

Otro de los mecanismos que puede resultar útil es conseguir practicar el JOMO (Joy Of Missing Out) que podría traducirse como disfrutar de mantenerse al margen, ante tanta actividad frenética y encontrar la felicidad en perderse cosas disfrutando de la tranquilidad y no participar del postureo.