Consejos para no ser engañados con la reduflación de algunas marcas de comestibles

Con el IPC disparado la lista de la compra se ha visto notablemente encarecida en los últimos meses. Muchas veces los consumidores no miramos con detalle los artículos que metemos en el carro pero las marcas usan estrategias como la reduflación para intentar esquivar esta subida de precios generalizado sin que notemos que asciende el precio. Este fenómeno consiste en ofrecer menos por más. No varían su precio pero la cantidad del producto es menor.

La nutricionista Verónica Chazín señala que se trata de reducciones muy poco apreciables que pueden estar en los 15 gramos de media. El envase es exactamente igual visualmente pero suelen haber reducido el gramaje o la calidad nutricional del producto porque han añadido un mayor contenido de agua.

Un truco para no caer en este engaño consiste en no fijarnos en los precios por unidad sino ver cuál es el precio por kilo o por litro porque ahí tendremos la sensación real del coste. Señala además la experta que debemos desconfiar de los cambios de peso y tamaño a no ser que sean justificado. Nos dicen muchas veces que ese producto en cuestión lleva menos azúcares y grasas pero si vemos el contenido real es igual que el producto anterior lo que ocurre es que ha variado el tamaño.

Chazín recomienda huir de las ofertas 3x2 porque el producto de origen suele estar elevado y salimos perdiendo e insta a comparar productos de la misma categoría con otros de marcas blancas.

En productos en contenido líquido los fabricantes que aplican la reduflación suelen añadir más cantidad de agua y reducen la cantidad como es el caso de las aceitunas. "En los yogures normalmente pesan 125 gramos y ahora pueden pesar 120. En la pasta en ocasiones se reduce hasta 40 gramos en algunos paquetes, mientras que en las bolsas de patatas suelen introducir mucho aire y reducen el contenido", señala.