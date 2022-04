Consejos para saber si debemos cambiar nuestra tarifa eléctrica para pagar menos en la factura de la luz

El precio de la luz continúa disparado pese a que en las últimas jornadas nos da un pequeño respiro con respecto a esos máximos registrados en el mes de marzo, que ha sido el más caro de la historia. En estos momentos de incertidumbre los consumidores nos preguntamos qué tarifa es la más económica. Para ello debemos analizar qué tarifa tenemos contratada y ver si estoy en el mercado libre o regulado, dato que podemos consultar en el apartado de datos del contrato.

Si estoy dentro del mercado regulado, a día de hoy, si tengo bastante margen para ahorrar en tarifas de precio fijo. En un futuro no sabemos qué va a ocurrir cuando la Comisión Europea tope el precio del gas. Es muy importante que si me voy a acoger a una tarifa dentro del mercado libre me fije en la permanencia que me piden.

No pueden cobrarnos penalización por cambiar de compañía

Si quiero volver del mercado libre al regulado no tendría que pagar penalización por hacerlo. Tenemos que fijarnos durante cuanto tiempo tenemos los precios promocionales, si la compañía se compromete a mantener el precio de 60 euros durante 3 ó 6 meses o se reserva la posibilidad de modificarlo al alza.

Es importante además tener en cuenta si somos beneficiarios del bono social o potenciales beneficiarios. Si estamos en el regulado y pasamos al libre perderíamos los descuentos de este bono social por ser consumidores vulnerables. Es importante que también revisemos el precio por potencia, en las ofertas se destaca el precio por consumo pero a cambio pagamos un precio por potencia muy elevado.

¿Necesitamos todos los servicios extra que nos ofrece nuestra factura?

En último lugar, debemos de fijarnos en los extras, esos servicios de mantenimiento que pueden llevar asociado mi tarifa: ese seguro de cobertura de pagos que probablemente no necesite contratar. Muchas veces son servicios que no necesitamos o ya tenemos duplicados.

Es preferible elegir una tarifa sin extras. Para orientarnos podemos acudir a un comparador de tarifas independiente como lo es el de la comisión nacional de los mercados y la competencia al que podemos acceder desde un código QR en la factura.

Cuando tengamos nuestro contrato delante hemos de fijarnos en la letra grande y pequeña. Podemos cambiarnos de compañía sin coste, el cambio tarda 15 días en implementarse y en ningún momento me voy a quedar sin suministro. "Una cosa es la distribuidora y otra la comercializadora, de hecho me puedo cambiar de comercializadora en cualquier momento".