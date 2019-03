"Me confirmó que a Alfonso Basterra se le había ido la mano"

El amigo francés de Rosario Porto relata cómo la conoció. Una relación que nace hace casi ocho años cuando Rosario vivía una brillante etapa profesional, era abogada y cónsul de Francia en Santiago, un cargo que ocupó durante una década, hasta 2006. "La conocí profesionalmente por temas del consulado", asegura. Pero de lo profesional a lo personal. Poco a poco Rosario se va sincerando con este hombre, primero le comenta que está en tratamiento psicológico y que toma medicación. Despuéss le hace una sorprendente confidencia sobre su ex marido, Alfonso Basterra, le dice que Alfonso la llegó a maltatar. "Primero me dijo que estaba divorciada y eso me chocó porque pensaba que aún estaba casada. Luego me dijo que a su marido se la había ido la mano".

Una inédita declaración que Rosario tambien hizo ante el juez. Le costó admitirlo e incluso justificó el comportamiento de Basterra ante la justicia. "Mi psicóloga dice que mi marido tiene doble personalidad". Supuestos malos tratos físicos y psicológicos que comienzan tras enterarse Alfonso de la infidelidad de su mujer con un empresario de Santiago. Una versión que Rosario da la vuelta ante este hombre. "A lo mejor algo de infidelidades del lado de él", dice este amigo francés.

Sorprendentes afirmaciones que chocaron a este hombre y a todos. Cuando el 27 de septiembre Rosario Porto lo reconoce durante su primera declaracion ante el juez, la que más credibilidad otorgan los investigadores.