La confesión de Susanna Griso sobre el objeto que tuvieron que sacarle del cuerpo: "Me tuvieron que operar 5 horas"

Desde monedas, muñecos o llaveros, hasta botellas, comida, e incluso agujas. Los médicos, en especial los radiólogos se encuentran una gran cantidad de sorpresas al revisar las radiografías de algunos pacientes que acuden con peculiares dolencias.

El doctor Laín Ibáñez ha compartido su experiencia en el campo de la radiología de urgencias.

"Lo más espectacular"

"Hay personas que no reconocen habérselo tomado. Lo niegan"

El primer caso que se le venía a la cabeza al radiólogo tuvo como protagonista una sencilla espina de pescado: "Para mí, lo más espectacular fue una vez que vino una paciente, por una espina de pescado".

Este elemento a priori no parece tan extraño como pudiera pensarse, sin embargo sí lo es el camino que siguió. La paciente pensó que se había tragado la espina y no le dio mucha más importancia: "No se le vio nada, pero años después esa espina de pescado apareció en la superficie cutánea. Desde el intestino hasta casi casi la piel. Perforó el intestino y fue encontrando su caminito hasta la pared. El cuerpo la echó de ahí".

El médico confesaba que tiene "la suerte de no tener que comentar este tipo de cosas a los pacientes", cuando se las encuentra, y que esa labor corresponde al cirujano o al médico de urgencias.

"Que se le ha ido de las manos"

Cuando la gente se introduce voluntariamente un objeto por placer a través de cualquier otro orificio, el Dr. Ibáñez aseguraba que esos pacientes no suelen compartirlo con el personal médico: "Es algo que suele estigmatizar a la gente".

El radiólogo expresaba además que por lo general en esos casos se trata de personas con problemas psiquiátricos o "gente a la que se le ha ido de las manos y no suelen reconocerlo".

El caso de Susanna

"Poca broma, eh", expresaba Susanna Griso. Y es que llegado el momento la periodista y presentadora de 'Espejo Público' Susanna Griso compartía su experiencia personal en relación a este asunto.

"Pensé que me había dado un cortocircuito"

Un día cualquiera Susanna, siendo una niña, jugando, sintió de buenas a primeras un dolor muy intenso en su rodilla izquierda. La espera y guardar reposo no sirvieron para que remitieran los síntomas. Cuando acudió al hospital los médicos descubrieron que alojada en su rótula había una aguja: "Cada vez que movía la rodilla el dolor era infernal".

Aunque pueda parecer que la solución sería sencilla ella misma reconoce que precisó de una intervención quirúrgica que se extendió cinco horas hasta que lograron retirar la aguja de la articulación.

