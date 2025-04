Susanna Griso hace público un curioso dato sobre su alimentación: "Me da vergüenza decirlo porque luego me critican"

En Espejo Público las dietas han entrado en el debate. Según los últimos datos 7 de cada 10 españoles han intentado perder peso y más de la mitad han seguido dietas milagro. Solo 4 de cada 10 pierden peso pero no lo recuperan.

La colaboradora del programa Mariló Montero reconoce que se cuida y tiene una dieta equilibrada, que al final es un estilo de vida. Sin embargo, a veces los excesos le hacen ser más restrictiva con su alimentación. "Algunas veces engordas mucho, ahora he venido de un viaje y me lo he comido todo. Cuando eso pasa hay que meter la motosierra", bromea.

"Llevo una dieta con criterio"

El también colaborador Gonzalo Miró asegura que nunca ha hecho una dieta para perder peso. Una afirmación a la que también se sumaba Susanna Griso.

"Me da vergüenza decirlo porque luego me critican cuando lo digo. Nunca he hecho dieta y ni si quiera me peso, en los últimos 10 años no me he pesado nunca", destacaba.

Pese a no seguir ninguna dieta Susanna ha reconoce que cuida mucho la alimentación y lleva una dieta "con criterio". "Si veo que me he pasado algún día compenso, pero dieta como tal no la he llevado a cabo nunca", mantiene.

