La confesión de Regina Do Santos: "Vivo de mis ahorros, siempre fui una chica que ahorraba"

Regina Do Santos ha pasado una época difícil después de sufrir una caída accidental en la calle mientras paseaba por el centro de Madrid. La caída le dejó graves magulladuras en el rostro. Después de 15 días de haber sufrido este traspiés y gracias al maquillaje la artista ha lucido una imagen espectacular en el programa Espejo Público.

Cuenta que se tropezó en la calle Núñez de Balboa. "Se me doblo el pie izquierdo y volé. Intenté amortiguar la caída con el brazo pero perdí fuerza", relata. No quiere denunciar al Ayuntamiento por el mal estado de la vía porque siente que España país le ha dado mucho. En las últimas semanas ha pasado momentos duros después de verse malherida. "Yo estaba toda llena de sangre, toda la cazadora y el pantalón y me asusté mucho", reconoce.

"No me llaman para trabajar y creo que es por una 'mano negra'"

Hace años que nadie le llama para ofrecerle un puesto de trabajo después de que su rostro fuera un habitual de la televisión en los años 90. Cree que la ausencia de ofertas de trabajo es debido a alguna 'mano negra' que está detrás. Entiende que en la televisión "hay un cambio generacional y se buscan cosas diferentes" pero pide una oportunidad para volver a los focos.

"Que no se olviden que el que tuvo retuvo y una es una artista y se necesita estar viva", apunta. Cuenta que durante muchos años vivió de lo que había ganado trabajando en fiestas mayores. Fue en una de estas actuaciones cuando se produjo un episodio que cree que le está pasando factura. En una ocasión la persona que estaba con ella tuvo un altercado con un productor y esto le ha cerrado las puertas. A partir de entonces una manager la dejó de llamar.

Ahora vive de sus ahorros porque no trabaja. "Yo siempre fui una chica digna, chiquitita y hormiguita que ahorraba", reconoce.

En su rutina diaria cuenta que se levanta, ventila la cama, se empieza a preparar y después desayuna un pan estilo catalán. Hace fitness en el gimnasio durante la mañana y por la tarde camina hasta 4 horas.