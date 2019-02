La confesión del 'Cuco' sobre el crimen de Marta del Castillo: "Me encontré todo el percal, allí estaba Miguel, su hermano y una mujer"

'Espejo Público' ha sacado a la luz la confesión del Cuco que podría provocar que se repita el juicio de Marta. Se trata de una grabación realizada en la comisaría de Sevilla por el 'infiltrado' que intentó sacar información a la familia del 'Cuco' para ayudar a la familia de Marta del Castillo. Esas grabaciones han conseguido que el 'Cuco' y su madre sean procesados por falso testimonio. Por mentir para fabricar una coartada.

Esto es lo que lo dice Javier García Marín, conocido como 'el Cuco' a la Policía, tras ser detenido junto a sus padres por saltarse la orden de alejamiento con respecto a Sevilla:

"Me encuentro to' el percal, a Miguel y al hermano, y a alguien más que no vi yo quién era, creo que era una mujer (...) A mí me amenazó el hermano de este [de Miguel Carcaño] de que o lo ayudaba o que me quitaba del medio (...) Yo vi el bollo y yo cogí, me apoyé en el escritorio así, estaba to' mareado. Empecé a sudar (...) Esta gente cogieron a la niña, la llevaron para afuera y yo, cuando salí, nada más que estaba el Miguel limpiando, no estaba ni la niña (... ) Cuando salí me dijo el Miguel que le ayudase a limpiar, yo me quedé y esto y lo otro, enganché una fregona, fregué dos pasás y le dije: 'mira Miguel, que me voy de aquí'".