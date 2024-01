Comprobamos la verificación por DNI para las páginas porno por la que apuesta el Gobierno: "Queremos que sea un modelo universal"

El Gobierno prepara una ley para restringir el acceso a contenidos pornográficos a los menores de edad.

La idea es desarrollar una aplicación que estará disponible para todos los sistemas operativos y será como un certificado digital solo para adultos. Actualmente ya existen páginas web de contenido porno que verifican la edad, así que comprobamos su efectividad. Para ello usamos dos DNI, el de una persona adulta y el de un menor. Al acceder a la página web nada más entrar nos exige que pongamos nuestros datos personales. No nos pide el nombre completo o el DNI, sino toda la lista números que están detrás de nuestro documento de identidad.

Tras ese primer paso, ya nos da luz verde. Por último ponemos apellidos nombre, correo, contraseña y efectivamente nos deja iniciar sesión. Además esta página web nos asegura que nuestros datos no se van a quedar almacenados. Lo comprobamos ahora con el DNI de un menor de edad. Volvemos a poner los datos que nos piden pero no sale en seguida una advertencia de que no tenemos la edad para acceder.

Así será la verificación

Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, nos explica dónde está la clave de este nuevo sistema: "Por un lado garantiza el anonimato en la navegación de los adultos en contenidos de este tipo, ninguna web porno va a tener la identidad de los adultos que vayan a entrar a navegar en ella. Pero al mismo tiempo protege a los menores porque el sistema, esos criterios de verificación de edad, se basan y se establecen en el dispositivo del usuario"

España advierte de que "para acceder hasta ahora al porno valía con dar un clic de "soy mayor de edad" o que una tercera empresa de confianza verificara la edad y la identidad".

Control de las páginas

Mar España asegura que desde la Agencia Española de Protección de Datos han investigado las páginas de pornografía más importantes en España y que "ninguna establecía sistemas para verificar la edad. Las hemos sancionado y seguían sin cumplir". Mar nos explica que hay un principio sagrado en protección de datos que es la minimización: "Que una persona tenga que dar su nombre, apellidos y datos a una página web, si hay algún quiebre se seguridad en el proceso de inscripción a ningún adulto le gustaría salir en una lista publicada como consumidor de porno". Y por eso asegura que "lo que propone la agencia es muchísimo más garantista, con base a cualquier documento oficial por el que se pueda acreditar la edad , en esa app que se descarga en el propio dispositivo simplemente sale un atributo de que eres mayor de edad. La empresa de pornografía no va a saber los datos del usuario pero sí va a saber que es mayor de edad".

¿Qué ocurre con las páginas de otros países?

Pero, ¿y qué pasará con las páginas de acceso libre de EEUU, por ejemplo? La directora de la Agencia Española de Protección de Datos asegura que "hemos lanzado una investigación. Además tenemos un mandato del Comité Europeo de Protección de Datos y esperamos que haya una decisión antes de verano con criterios de verificación de edad que sigan el modelo español porque este es el sistema más garantista y queremos que sea un modelo universal y se aplique a todas las empresas del mundo".