El compositor Lucas Vidal revoluciona el plató de Espejo Público: "Con la música manipulamos las emociones"

Lucas Vidal ha sido elegido para componer la música del Himno Iberoamericano, que se acaba de estrenar en la Gala de los Premios Latino. Cuenta Vidal que la idea del himno fue de Miguel Ángel Benzal que es el director general de EGEDA, una asociación de productores de España que está detrás de los premios Platino y en colaboración con la SEGIB, la secretaría de iberoamérica.

Reconoce el polifacético artista musical que al principio pensaba que se trataba de una broma. "Se trata de unir esos lazos culturales que existen en esos países iberoamericanos", apunta. A los 3 años empezó a tocar el piano, con 7 se atrevió con la flauta travesera y lleva componiendo desde los 8 años. A los 18 años ya dirigía orquestas.

"Yo creo que era un niño normal, pero hablándolo con el psicoanalista me he dado cuenta de que no", bromea. Su familia siempre le ha apoyado mucho en su trayectoria profesional.

Lucas ha usado el sintetizador al que habitualmente conecta su ordenador para trabajar. Explica que ahí es de donde saca los sonidos de la orquesta con los que trabaja. El músico a puesto a prueba a Jota y Óscar Castellanos tocando en directo algunas de las bandas sonoras más famosas del cine como la de los Goonies para ver si podían reconocerlas con tan solo unas notas.

Reconoce que la música en el cine y las series manipula mucho las emociones y puede conseguir que el espectador llore incluso en un momento determinado.

