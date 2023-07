Un cliente furioso agrede a un cocinero con una pala de meter asados: "Si le da más abajo le corta el cuello"

Las cámaras de seguridad del asador Los Trillos al mediodías en Burgos captan el momento exacto en el que un cocinero recibe un palazo en la cara. Unos minutos antes, el cliente enfurecido le dice ¨tú a mi no me vas a llamar la atención porque te mato, sal a la calle que te mato." El dueño del ese asador, Lázaro, ha contado cómo se encuentra ahora su trabajador en el programa Espejo Público: "está fuera de peligro, le han dado 12 puntos de sutura, aunque sigue en shock". "La suerte fue que el golpe lo recibió cerca de la mejilla, si el palazo fuese sido en el cuello o en la garganta quizás no lo hubiera contado, le hubiese matado" añade el dueño del local.

El cliente estaba descontrolado desde que entra en el asador. Molesta constantemente a los clientes, increpándolos, por ello el encargado tuvo que llamarle la atención. La reacción del presunto agresor fue responderle ¨tú a mi no me dices nada, te voy a matar", según relatan. Después, comienza a enfurecerse más, ve la pala que estaba al lado del horno y, sin pensárselo dos veces, le golpeó. El hombre es conocido en la zona y acudía ocasionalmente al restaurante.

"Como llaméis a la policía o como denunciéis o algo, voy a mataros"

Una hora más tarde de que ocurriese la presunta agresión, el individuo llamó al teléfono del local para amenazar a los trabajadores. De forma violeta, les grita diciéndoles que no llamen a la policía. Esta llamada dejó un ambiente lleno de tensión. Por ello, la policía se despliega hasta la zona para hacer guardia durante toda esa tarde. Actualmente, "se ha entregado en la comisaria de la Policía Nacional, está detenido y esperando a que lo juzguen" afirma Lázaro.

Los clientes y trabajadores del asador Los Trillos están atemorizados y no quieren verlo por esa zona. Lázaro ha afirmado en el mismo programa que "no cree que vuelva por allí porque tiene una orden de alejamiento y si viene llamaremos a la policía sin dudarlo".