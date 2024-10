Las claves del doctor Kovacs para educar bien a nuestros hijos: "Los padres ocupados pueden educar bien"

El doctor Francisco Kovacs ha dedicado su vida a estudiar la mente de los niños. Este médico investigador ha escrito un libro llamado 'Aprendiendo a ser padres' donde da las claves de una buena educación. Ha basado este libro en todas las evidencias científicas que existen sobre el desarrollo cerebral.

Apunta que si un estímulo se aplica a un niño en un momento inapropiado no va a provocar el efecto esperado. Apunta que con los niños muchas veces existe la sobreexigencia o la sobreansiedad aunque la plasticidad del cerebro "hace difícil excederse en las vivencias educativas y muy fácil no llegar". Describe en el crecimiento periodos críticos muy importantes. "No se establecen conexiones neuronales con la misma facilidad a todas las edades. Cuanto más pequeño es el niño, más fácil es", mantiene. En los primeros años de vida es especialmente importante aportar los estímulos y las vivencias que necesita el pequeño.

"Si hacemos lo necesario para que los niños no cometan ningún error cuando sus padres viven, los cometerán todos cuando hayan muerto"

Durante los primeros años de vida es cuando más importante es aportar los estímulos y las vivencias que necesitan los niños de la manera y el momento oportuno. En el libro defiende la tesis de que es mejor enseñar a pescar que dar peces. "Cuando un niño tiene un problema es una oportunidad de enseñarle a afrontarlo para siempre. Si hacemos lo necesario para que los niños no cometan ningún error cuando sus padres viven, los cometerán todos cuando hayan muerto y no haya nadie para guiarles", señala.

Explica además que los tratamientos médicos tienen sus indicaciones y muchas veces es tan peligroso administrarlo a un niño que no lo necesita como no dárselo. "Hay problemas que se resuelven con capacitación para lo que el niño no necesita medicación", defiende. Cree que los padres ocupados pueden educar bien a sus hijos. "Lo que es mala idea es estar todo el día trabajando y cuando pueden estar con el darles la tablet", incide.

"Si uno quiere educar a un niño para su propia comodidad cualquier cosa funciona. Si es para quedar bien con el entorno eso puede hundir al niño en la miseria, tal y como demuestran los informes Pisa", explica. "La idea es que el niño se convierta el día de mañana en un adulto capaz de llevar una vida libre y digna en un entorno cambiante y para esto uso dos criterios. En todo lo que hay pruebas científicas sobre los resultados la discusión es escasa y en aquello en lo que no existe prueba científica hay que identificar opiniones personales explicando por qué o en qué me baso para tenerlas".

Recomienda que durante los primeros 5 años de vida de un niño el uso de las pantallas sea excepcional. Sobre la educación bilingüe en niños de edad temprana señala que desde el punto de vista del diafragma auditivo, cuando antes aprenda idiomas que usan frecuencias distintas mejor "Que aprenda español, ruso y chino. Si el objetivo es que el niño pueda aprender idiomas enseñarle francés, español y catalán es redundante", considera.