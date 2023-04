Chipiona, devastada tras el crimen de Paco Naval: "Salió a matar y Paco fue el primero que se encontró en la calle"

Chipiona todavía no se cree lo sucedido en la tarde de este sábado. El asesinato de Francisco Naval Pérez, conocido por todos como Paco, supone un mazazo en pleno inicio de Semana Santa.

"Ha sido un sorteo. Una persona ha decidido asesinar a otra y Paco fue el primero que se ha encontrado por la calle", lamenta Luis Mario Aparcero, regidor de Chipiona, que define a la víctima como una persona noble, sencilla y magnífica.

Paco, deportista de 24 años y padre de una niña, perdía la vida en la madrugada de este domingo, horas después de recibir presuntamente una puñalada en el tórax, directa a órganos vitales. Fue trasladado de urgencia hasta a tres hospitales pero la herida que presentaba era tan grave que nada han podido hacer para salvarle. "No hubo ninguna historia personal. Ni rencillas, ni conflicto. Agresor y víctima no tenían relación personal, no se conocían de nada. Simplemente, un individuo decidió salir a matar y lo hizo con el primero que vio. Así de rápido se ha llevado la vida de un joven de nuestra localidad", manifiesta el regidor, quien tilda de lamentable lo sucedido.

El alcalde de Chipiona, en representación de todo el pueblo, ha transmitido todo el pesar y las máximas condolencias a toda su familia, amigos y compañeros. Se han decretado tres días de luto oficial en señal de duelo para mostrar las condolencias y repulsar totalmente todo acto de violencia.

Agresor a disposición judicial

Y mientras se celebraba el funeral de Paco, su presunto agresor pasaba a disposición judicial. Se trata de un joven de 20 años que fue detenido el pasado sábado. Los investigadores han decretado secreto de sumario por el momento.