El polémico plus de 500 euros a los funcionarios de Algeciras por no faltar al trabajo

Los funcionarios de Algeciras (Cádiz) cobrarán 500 euros más si faltan menos de diez días al trabajo y un juzgado de Algeciras ha desestimado un recurso contra la decisión de premiar a los funcionarios que falten menos. No se considerarán absentismos los ingresos hospitalarios, los permisos de paternidad, por estudios, las horas sindicales, las vacaciones o los accidentes de trabajo, y por ello la CGT considera que la medida es injusta y perjudica a las personas que se cogen una baja.

Hemos hablado con el Ayuntamiento de Algeciras y nos asegura que el 'plus' está dando muy buenos resultados y que a cambio el trabajador solo renuncia a permisos por convenio. "No estamos hablando de la 'picaresca', estamos hablando de que si se puede hacer una mudanza un sábado o domingo, no hacerla un martes", decían desde el Ayuntamiento. A día de hoy la medida no se está aplicando a la espera de la decisión judicial, pero el sindicato de CGT ya ha anunciado que recurrirá.

Anabel Quirós y Rafael Fenoll (CGT) han hablado con Espejo Público para manifestar su desconformidad con esta medida:

"Nos parece una humillación que se de por hecho que pudiendo ir a trabajar el trabajador no va. Planteamos que hagan un estudio serio de absentismo y actúen sobre las causas".

Una baja por depresión no está contemplada como accidente laboral por lo que el trabajador dejaría de recibir los 40 euros mensuales de 'premio'. "Este tema denigra a la persona porque se supone que las personas no van a trabajar pudiendo ir, es un demérito para la clase trabajadora. Hay una falta de control absoluto de la administración pública", afirma Rafael.

"Los funcionarios se merecen un respeto porque miles de ellos asisten a su puesto de trabajo y no necesitan ningún tipo de regalito", finalizaba Rafael Fenoll.

