César Carballo advierte sobre la campaña de verano: "España debe ser un fortín, yo seguiría exigiendo PCR"

Sostiene el adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, César Carballo, que en anteriores olas de la pandemia ya ha sucedido que se produce un descenso rápido de los malos datos pero al llegar a 100 o 150 de Incidencia Acumulada cuesta más bajar. Señala que "no es momento de relajarse aunque vamos bien pero el objetivo está lejos, que es llegar a una Incidencia Acumulada por debajo de 50".

Cree que probablemente la inmunidad de grupo esté en torno al 50% pero recuerda que el objetivo es que la gente no vaya al hospital y no se infecte. "El objetivo real es no tener infecciones y la vacunación es para eso", mantiene el facultativo.

Para Carballo la medida de retirar las mascarillas en espacios abiertos tan solo debería llevarse a cabo cuando se alcance una incidencia acumulada por debajo de los 50 casos.

Considera Carballo en que no hay que vender optimismo a otros países sino "seriedad y un mapa de España en verde". "Lo que quieren ver otros países es llegar a un país con una IA muy baja y se pueda mandar a la gente con una cierta seguridad. "No tenemos que vender que se relajan medidas, sino un país seguro. Yo seguiría exigiendo PCR como se hace en otros países", apunta. Solicita que se cuide mucho la entrada de turistas ya que "la marca España debe de ser un fortín".

Recuerda que Madrid el pasado 15 de julio tenía 9 casos de Incidencia Acumulada y aún así se volvió a perder la campaña de verano, por lo que pide que no vuelva a pasar lo mismo. "Hay que vender seriedad y control esa es la marca España y no las imágenes de fiestas sin control".

Califica como "una grave irresponsabilidad" que no haya segundas dosis de AstraZeneca para algunos vacunados. "Si a la gente le pones la primera dosis de Astrazeneca te tienes que asegurar que esté la segunda, en muchas partes de Europa están rechazando Astrazeneca, ¿Por qué no se adquieren esas dosis?, se pregunta.

