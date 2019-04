El cabreo de Celia Villalobos: "Al Aznar de hoy no le reconozco, hay que hacer autocrítica"

La que fuera diputada del PP en el Congreso, Celia Villalobos, ha hecho autocrítica tras el batacazo electoral que ha dejado al PP con 66 escaños. Considera que es una realidad que el partido tiene que tratar y no cree que el único motivo de la debacle de votos haya sido la fragmentación de la izquierda.

Asegura que al Aznar de hoy no le reconoce. "Reconozco al Aznar del año 90 que en Sevilla creó el PP y unió a todos los representantes del partido de centroderecha", afirmaba.

Para Villalobos "el Aznar de hoy no está en la realidad española". Señala que tanto su intervención como la de Esperanza Aguirre no han sido las más adecuadas. Para Villalobos no se puede competir con un partido de extrema derecha porque "para qué quieres la copia si tienes el original". "Los que han votado a Vox ya se han liberado, en las municipales se vota al candidato ya que lo que ha hecho un alcalde durante 4 años pesa más que las siglas que le acompañan", matiza.