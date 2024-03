Casi 70 días sin apariciones públicas de Kate Middleton: "Todo el mundo piensa que está más enferma de lo que dicen"

La Casa Real británica vive momentos convulsos. El rey Carlos III era operado con éxito de la próstata pero días después se confirmaba que padecía cáncer, aunque no se ha precisado el tipo de tumor que padece. Lo que sí han dicho desde Buckingham es que el monarca será sometido a un tratamiento contra el cáncer. Hace 10 días se le veía posar con las cartas en las que el pueblo le mostraba su cariño. Ese mismo día le veíamos posar con el primer ministro británico Rishi Sunak.

A la incertidumbre por el estado de salud del monarca se suma ahora la intriga por la ausencia de su nuera Kate Middleton. La princesa de Gales lleva 67 días sin hacer apariciones públicas. La casa real informó que había sido sometida a una cirugía abdominal de la que se había recuperado con éxito pero desde entonces nada se sabe de su estado.

La ausencia de Guillermo de Gales en la misa en memoria de Constantino de Grecia, su padrino, ha hecho saltar las alarmas sobre el verdadero estado de salud de Kate. La misa estaba prevista en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Pocas horas antes el príncipe de Gales avisó que no podría ir por problemas personales. Guillermo tenía un papel importante ya que era el encargado de leer la liturgia en la misa. La Casa Real inglesa ha salido al paso de los rumores sobre la permanente ausencia de Kate en un comunicado. Aseguran que no ha habido ningún cambio en su estado de salud y que, tal y como se informó, no volverá a hacer apariciones públicas hasta después de Pascua.

"Es muy ambicioso que Buckingham Palace mantenga el estado de salud de Kate bajo tanto hermetismo"

Espejo Público habla con la periodista de Vanity Fair Emma Roig. Afirma que esta estrategia de escasa información le recuerda a los tiempos del Kremlin. Le parece muy ambicioso que Buckingham Palace se atreva a mantener el estado de salud de Kate bajo tanto hermetismo. "En la misa memorial del rey Constantino donde el príncipe Guillermo iba a leer una de las liturgias de repente 2 horas antes canceló. Ahora todo el mundo está pensando que igual Kate está mucho más enferma de lo que dicen. A Kate Middleton no se la ha visto en los últimos 67 días", señalaba.