Carmen Lomana, sobre la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas: "De repente un día ya no te apetece hacer el amor con tu pareja"

Carmen Lomana cree que la relación Enrique entre Ponce y Paloma Cuevas estaba rota desde hace bastante tiempo. Sen embargo, el matrimonio convivía por las circunstancias, que se vieron agravadas con el periodo de confinamiento para combatir la pandemia.

"Probablemente ya las cosas no estaban bien por un desgaste del amor. Un día miras a tu pareja y piensas, le quiero un montón pero la pasión se ha ido. Entonces estás en el típico momento que conoces a alguien que te crea ilusión", señalaba Carmen.

Lomana no cree que la nueva relación de Ponce tenga que ser un engaño hacia su exmujer ni que se tenga que haber guardado ningún tipo de secreto. "Enrique conoció a esta chica después, Paloma y él han pasado el confinamiento juntos y Enrique ya había conocido a Ana", revela.

"El problema es que un día de repente ya no te apetece hacer el amor con tu pareja, porque aunque le quieres mucho no te atrae. La vida es muy larga y es para vivirla, no para que te lo cuenten", expone.

